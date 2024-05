LOSC : Paulo Fonseca n’a pas encore décidé

Cité avec insistance du côté de l’OM et de l’AC Milan, Paulo Fonseca doit d’abord dire au LOSC, le club qu’il a mené à la 4e place de la Ligue 1 cette saison, ce qu’il compte faire. Selon nos informations, le rendez-vous attendu entre l’entraîneur portugais et son président Olivier Létang a déjà eu lieu. Et il en est ressorti que… rien n’avait été encore décidé par le coach de 51 ans.

En effet, selon nos informations, Paulo Fonseca n’a pas encore tranché sur son avenir, alors que son contrat avec Lille doit arriver à son terme dans les prochaines semaines. Rien n’est donc exclu, et toutes les options mises sur la table sont encore considérées.