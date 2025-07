La pépite anglaise Sol Sidibé plaît au LOSC

La saison passée, nous évoquions l’intérêt poussé de nombreux clubs européens pour Sol Sidibé, le fils de la légende de Stoke City, Mamady Sidibé. Ambidextre, celui qui évolue au poste de milieu de terrain central et qui peut évoluer aussi bien en sentinelle qu’en milieu box to box grâce à sa bonne dynamique physique, à sa puissance et à sa capacité à faire ressortir les ballons affichait déjà une grande maturité pour son âge. Aujourd’hui âgé de 18 ans, le natif de Paris a déjà fait 21 apparitions en pro avec le club des Midlands de l’Ouest depuis ses débuts en pro en 2023. Capitaine de l’Equipe d’Angleterre U18 en novembre 2018 et totalisant 11 sélections dans cette catégorie d’âge, Sol Sidibé est considéré comme un grand talent outre-Manche.

Mis à l’écart depuis six mois à Stoke City, le milieu franco-anglais est clairement sur le départ. Le club de Championship ne manque pas de sollicitations en ce début de mercato estival. En Premier League, c’est Aston Villa qui se montre le plus insistant. Mais au-delà de l’Angleterre, son profil et surtout sa marge de progression séduisent de nombreux clubs. Selon nos informations, le LOSC garde un œil attentif sur la situation du joueur tandis que l’Ajax Amsterdam et le PSV sont, eux aussi, sur les rangs. À suivre.