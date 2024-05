EdF, Bayern : grosse inquiétude pour Kingsley Coman, blessé au genou

Coup dur pour Kingsley Coman ! Touché à l’adducteur à la mi-avril dernier, l’ailier du Bayern Munich faisait son grand retour à l’entraînement. Soulagé de voir que son pépin physique n’avait pas dissuadé Didier Deschamps de l’inclure dans la liste des 25 Bleus sélectionnés pour l’Euro 2024, l’ancien Parisien pourrait toutefois rater ce grand événement.

Bild nous apprend que Coman s’est blessé au genou ce matin au centre d’entraînement du Bayern et que le doute est plus que permis concernant sa participation à l’Euro. Le quotidien allemand explique que le Français faisait des courses intensives et quelques dribbles quand il est soudainement tombé au sol avant de lâcher de grands cris de douleur. Le joueur s’est relevé tout seul, mais il faut désormais attendre le communiqué du Bayern.