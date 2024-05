L’Europe ébahie devant le sacre historique de Manchester City, la dernière de Klopp émeut l’Angleterre

Manchester City dans l’histoire

Manchester City est sacré pour la 4ème fois consécutive en Premier League ! «Formule gagnante», placarde le Manchester Evening News avec la célébration des Skyblues en illustration. Si Arsenal a remporté sur le fil son dernier match face à Everton, les hommes de Pep Guardiola n’ont pas tremblé et se sont imposés 3-1 face à West Ham. Pour The Times, c’est «formidable». Vous noterez ce petit jeu de mots avec le chiffre 4 dans le titre. «Nous sommes les plus grands», lâche le Daily Telegraph. En Espagne, le Mundo Deportivo relaye aussi cet exploit historique. Malgré la joie collective, Pep Guardiola a de nouveau laissé planer le doute sur son avenir. S’il sera bien sûr le banc la saison prochaine, il ne garantit rien pour 2025.

Merci pour tout Klopp !

L’autre grosse actu outre-Manche, c’est la dernière de Jürgen Klopp sur le banc de Liverpool. C’est officiellement terminé avec les Reds qui se sont imposés 2-0 face à Wolverhampton pour la dernière du coach allemand. «On t’aime Klopp», lâche le Daily Mirror. Comme vous le savez, Arne Slot sera son successeur la saison prochaine. Klopp a souhaité la bienvenue à ce dernier en lançant un chant à son honneur comme le relaye le Daily Express. L’histoire d’amour a duré 9 ans avec les Reds, merci pour tout monsieur Klopp, c’est le message qu’a tenu à faire passer la presse anglaise.

Le record d’Arda Güler

Le Real Madrid a terminé la saison sur un spectaculaire match nul 4 buts partout face à Villarreal. Pour le journal AS, c’était une soirée «de fête et de larmes». On retrouve le jeune Güler en Une du journal madrilène, lui qui a planté un doublé. Le Turc réalise une fin de saison canon. Avec six buts en moins de 400 minutes jouées, il est devenu la recrue la plus efficace de l’histoire, avec un ratio buts marqués par minutes. Dans ses pages intérieures, Marca explique le choix Güler semble aujourd’hui pleinement justifié. Dans une chronique, un journaliste a remercié le Real Madrid d’avoir mis la main sur ce crack. Un sacré retournement de veste alors que le joueur était lié à des rumeurs l’envoyant en prêt.