PL : Brighton renverse Liverpool et s’accroche à son rêve européen

Déjà assurés du titre, les Reds abordaient leur déplacement à Brighton en mode gestion, avec Robertson, Van Dijk et Alexander-Arnold laissés sur le banc. Liverpool restait sur deux matches sans victoire et ne forçait plus en cette fin de saison. En face, Brighton, qui n’avait perdu qu’un seul de ses cinq derniers matches de Premier League, visait la 8e place et voulait offrir un dernier beau match à son public avant de se déplacer à Tottenham dimanche. Et le début de rencontre a été intense : dès la première minute, Gakpo a manqué de peu d’ouvrir le score après une action rapide qui a été lancée depuis la défense. Et à la 9e, Salah, parfaitement trouvé à droite, a dévié de la tête vers Bradley, avant de servir Elliott pour l’ouverture du score (0-1).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Liverpool 83 37 +45 25 8 4 85 40 8 Brighton 58 37 +4 15 13 9 62 58

Brighton a rapidement réagi : dos au but, Welbeck a dévié le ballon dans l’axe pour Gruda, qui a parfaitement exploité l’appel d’Ayari en le lançant avec une passe millimétrée. Seul face à Alisson, l’attaquant suédois a ajusté le gardien pour ramener les deux équipes à égalité (32e, 1-1). Mais peu avant la mi-temps, Liverpool a repris l’avantage. Elliott a joué un coup franc court avec Szoboszlai, qui a envoyé un tir-croisé. Verbruggen n’a rien pu faire (45e+1, 1-2). Après une seconde mi-temps intense, Brighton a réussi à égaliser grâce au Japonais Mitoma à la 69e minute de jeu (2-2). Mais en fin de match, les locaux ont renversé la situation. O’Riley s’est démarqué à gauche et a été servi par Mitoma à la limite du hors-jeu. Il a centré fort au second poteau, où Hinshelwood a conclu sans trembler (86e, 3-2). Grâce à cette victoire, les Seagulls ont conforté leur huitième place en Premier League.