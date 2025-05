Botafogo : John Textor est sous pression pour attirer Cristiano Ronaldo

On n’en finit plus de parler de l’avenir de Cristiano Ronaldo. En Saudi Pro League, Al Nassr est actuellement 4ème, à 13 points du champion Al Ittihad, perdant tout espoir de titre dès fin avril 2025. La troisième place ne garantit qu’un accès à la deuxième coupe continentale : l’AFC Champions League 2. Pour rêver d’une qualification en Ligue des Champions asiatique, Al Nassr doit vivre un scénario parfait dans les deux dernières journées du championnat. En coupes nationales, le club a été éliminé dès les 8es de finale de la King’s Cup et a perdu la finale de la Super Cup face à Al Hilal. Malgré une solide phase de poules, Al Nassr n’a pas dépassé les demi-finales de l’AFC Champions League Elite, s’inclinant face à Kawasaki Frontale - un résultat en deçà des attentes pour une équipe ambitionnant le titre continental. Le changement de coach en septembre, avec le limogeage de Luís Castro (2ème du championnat en 2023-2024) pour Stefano Pioli, n’a pas inversé la dynamique.

Sous Pioli, l’équipe a encaissé plus de défaites et marqué moins de buts (94 contre 161 la saison précédente) et a vu baisser son efficacité générale. Malgré un rendement individuel toujours prolifique de Cristiano Ronaldo, la saison d’Al Nassr est jugée ratée. Ni le titre national, ni les trophées continentaux ou nationaux n’ont été remportés, et la troisième place limite l’accès à la C1 asiatique, marquant ainsi une désillusion après l’ambition affichée au mercato. En fin de contrat, la légende portugaise fait les gros titres aux quatre coins du monde dans les différentes presses. Selon les informations du journal Marca, Cristiano Ronaldo, actuellement à Al Nassr, a reçu une offre alléchante d’une équipe brésilienne qui disputera la Coupe du Monde des Clubs aux Etats-Unis l’été prochain. Outre Botafogo, Flamengo, Fluminense et Palmeiras sont les autres représentants du pays dans la compétition interclubs. Et à Botafogo, il n’a pas fallu longtemps pour que l’affaire soit sur toutes les bouches.

Paiva fait une passe décisive à John Textor !

Interrogé à ce sujet, Renato Paiva, l’entraîneur de Botafogo, a répondu à la prétendue rumeur qui enverrait nul autre que Cristiano Ronaldo à Botafogo, avant même le début de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, lors d’une conférence de presse après le match nul (0-0) contre Flamengo, comptant pour le championnat du Brésil, sur la pelouse du Maracanã, dimanche dernier : «Noël n’est qu’en décembre… mais même s’il arrivait, on ne pourrait pas dire non à quelqu’un comme ça. Je n’en sais rien. Je réponds à la question. Mais, comme je le dis, les entraîneurs veulent toujours le meilleur. Ronaldo, même à son âge, reste une machine à buts. Dans une équipe qui multiplie les occasions, ce serait une bonne chose. Cette question mérite d’être posée dans un autre langage», a-t-il dit en riant, en référence au propriétaire du club, l’Américain John Textor. Le contrat de Cristiano Ronaldo avec Al Nassr ne court que jusqu’à la fin de la saison et son renouvellement reste menacé après que l’équipe n’a pas réussi à obtenir de bons résultats. Avec cela, l’avenir de la star reste indéfini pour la prochaine campagne 2025/2026.

Même si Al Nassr n’a pas connu une grande année, Cristiano Ronaldo a tout de même réalisé des statistiques impressionnantes avec 39 buts et cinq passes décisives en 46 matchs entre le club saoudien et l’équipe nationale portugaise. Un transfert de Cristiano Ronaldo à Botafogo aurait un impact énorme. La simple présence de Ronaldo attirerait des millions de nouveaux supporters, des sponsors et une couverture médiatique internationale sans précédent pour le club brésilien. Vente record de maillots, billets à prix premium et contrats publicitaires boosteraient considérablement les revenus de Botafogo, ce que recherche John Textor depuis plusieurs saisons. Son leadership et son professionnalisme élèveraient immédiatement le niveau d’exigence du vestiaire, inspirant jeunes talents et coéquipiers à se surpasser. Le Brasileirão gagnerait en attractivité, avec des diffusions TV plus lucratives et un accroissement de l’intérêt international pour le foot brésilien. Et si, sous les étoiles cariocas, l’étreinte passionnée entre CR7 et Botafogo devenait le plus beau des poèmes en mouvement ?