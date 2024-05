Atalanta-OM : Jean-Pierre Papin envoie un message positif

Ce soir, l’Olympique de Marseille va défier l’Atalanta Bergame lors de la 1/2 finale retour de l’UEFA Europa League. Après un match nul (1-1) lors de la manche aller, les Phocéens espèrent faire un gros coup en Italie. Jean-Pierre Papin en est convaincu, comme il l’a expliqué à la Gazzetta dello Sport ce jeudi.

La suite après cette publicité

«Ce sera un match difficile, compliqué, équilibré. Comme d’ailleurs à l’aller où l’Atalanta nous a mis en difficulté, on a souffert, mais on aurait aussi pu gagner. Nous avons 50% à passer. Nous y croyons. On peut battre l’Atalanta puis soulever la coupe le 22 mai. Notre saison jusqu’à présent a été compliquée mais ça changerait des choses puisque l’année prochaine on jouerait la Ligue des champions (…) On le doit à nos supporters, qui n’ont pas fêté un trophée depuis trop longtemps et à tout le pays, qui souhaite voir un club français s’imposer en Europe.» Enfin, JPP s’est montré élogieux concernant Gian Piero Gasperini et Gianluca Scamacca, le coach et l’attaquant de la Dea.

Parions Sport en Ligne et Foot Mercato vous offrent un bonus de bienvenue de 100€ et 10€ sans dépôt avec le code FM10. La victoire de Marseille peut vous rapporter jusqu’à 450€.