Frank Lampard a une opportunité… en Championship

Relégué en Championship, Burnley a fait l’ascenseur cette saison. Les Clarets ont également perdu leur coach, Vincent Kompany, désormais lié au Bayern Munich. Ainsi, le club anglais doit se reconstruire cet été en vue de la saison prochaine.

La suite après cette publicité

Le président Alan Pace veut prendre son temps et a mis un processus complet pour trouver un successeur au Belge, et a notamment coché le nom de Frank Lampard, selon The Telegraph. L’Anglais, libre de tout contrat, a déjà été sondé, précise le média d’outre-Manche. Une opportunité pour l’ancien joueur et entraîneur de Chelsea de retrouver un banc.