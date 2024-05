Vincent Kompany est le nouvel entraîneur du Bayern Munich

C’est la fin d’un long suspense de plusieurs mois. Après maintes et maintes refus (Xabi Alonso, Tuchel, Nagelsmann, Rangnick pour ne citer qu’eux), le Bayern Munich a enfin obtenu un "oui" d’un entraîneur. Comme pressenti depuis plusieurs jours maintenant, Vincent Kompany a accepté l’offre bavaroise et rejoint l’un des plus grands clubs d’Europe après 4 ans d’expérience sur un banc de touche seulement. Il aura pour mission de relever le club allemand en mal de résultats depuis deux ans maintenant. L’annonce est désormais officielle.

« Le FC Bayern a recruté Vincent Kompany comme nouvel entraîneur. Le Belge de 38 ans a signé jusqu’au 30 juin 2027. Il a récemment travaillé pour le club anglais de Premier League, le FC Burnley », annonce le communiqué du récent 3e de Bundesliga et demi-finaliste malheureux face au Real Madrid en Ligue des Champions.

Le Bayern fait le pari de la jeunesse

C’est là tout le challenge du jeune (38 ans) technicien belge. Sans grande expérience du très haut niveau sur un banc de touche, il va devoir trouver la bonne formule pour être perspicace dans ses choix tactiques, tout en se faisant accepter d’un vestiaire réputé pour être très difficile à gérer. Les dinosaures que sont les Manuel Neuer, Thomas Müller et autres Joshua Kimmich font la pluie et le beau temps, et ont souvent eu raison de leurs entraîneurs (Julian Nagelsmann en tête). Fin connaisseur du championnat allemand pour avoir porté les couleurs d’Hambourg entre 2006 et 2008, le natif d’Uccle a le mérite de maîtriser la langue de Goethe et a donc des arguments à faire valoir.

Le pari est risqué mais sera intéressant à suivre. Capitaine de Manchester City pendant des années, Kompany a pris sa retraite de joueur en 2020 seulement, après une dernière pige à Anderlecht. Devenu entraîneur de son club formateur, l’ancien défenseur central a convaincu Burnley de lui offrir sa chance en Championship. Grâce à une fantastique série d’invincibilité entre novembre 2022 et avril 2023, le Belge est parvenu à remporter le championnat et remettre les Clarets en Premier League, qu’il ne parviendra pas à sauver cette saison, terminant l’exercice à la 19e place.