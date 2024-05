Le Bayern Munich a enfin trouvé un accord avec un entraîneur surprenant

Comme d’autres grosses écuries européennes, le Bayern Munich est à la recherche d’un nouveau locataire pour son banc de touche. Les Bavarois, qui savent depuis plusieurs semaines que Thomas Tuchel ne continuera pas l’aventure, ont discuté avec bon nombre d’entraîneurs ces derniers temps, mais tous ont dit non pour différentes raisons. Ralf Rangnick a ainsi préféré continuer avec la sélection autrichienne, alors que Sebastian Hoeneß ne souhaite pas quitter Stuttgart. Il a même été question de Zinedine Zidane, qui aurait aussi dit non.

Clairement, le Bayern était en pleine galère et face à de gros doutes. Si on utilise le passé, c’est parce qu’on dirait bien que la solution a été trouvée. Comme l’indiquent divers médias allemands dont Bild, les Bavarois ont trouvé un accord verbal avec un entraîneur : Vincent Kompany. L’ancien défenseur central belge de 38 ans a donc de fortes chances de devenir le nouveau coach du géant allemand.

De la D2 au Bayern

La prise de pouvoir du tacticien belge, sous contrat jusqu’en 2028 à Burnley, pourrait même être officialisée en fin de semaine, toujours selon le média allemand. Le Bayern doit tout de même encore se mettre d’accord avec le club anglais, qui va être relégué en Championship après avoir terminé à la dix-neuvième position du classement de Premier League cette saison.

Vainqueur de la D2 anglaise en 2022/2023 au terme d’une saison exceptionnelle, Kompany et Burnley font donc l’ascenseur, mais la cote du Belge est restée intacte, lui qui était aussi annoncé comme un candidat pour le poste d’entraîneur de Chelsea. Un choix qui reste tout de même étonnant et qui risque de faire parler à Munich, où beaucoup de fans s’attendaient sûrement à un coach plus confirmé pour prendre la suite de Thomas Tuchel.