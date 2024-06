Bayern Munich : Matthijs de Ligt botte en touche sur son avenir

Matthis de Ligt portera-t-il encore les couleurs du Bayern Munich la saison prochaine ? Malgré un contrat qui court jusqu’en juin 2027 avec le Rekordmeister, le défenseur néerlandais aurait reçu un bon de sortie de la part de son nouveau coach, Vincent Kompany, qui compte redonner des couleurs à la formation munichoise. Interrogé sur son avenir en marge de l’entrée en lice des Pays-Bas à l’Euro 2024, le joueur de 24 ans a botté en touche.

«Vous ne comprenez pas le Néerlandais, n’est-ce pas ? Non, j’ai déjà dit que ce n’était pas le moment pour moi d’y penser. Nous jouons maintenant l’Euro, qui est très important pour moi et pour l’équipe nationale. C’est pourquoi je ne peux rien dire sur cette situation pour le moment, mais j’ai été heureux de ma deuxième saison au Bayern. Pour l’instant, je me concentre sur l’Euro et nous verrons ensuite ce qui se passera», a exprimé le Batave.