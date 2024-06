Le Bayern Munich veut mettre six stars à la porte !

Après avoir perdu le titre en Bundesliga au profit du Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, le Bayern Munich a bien l’intention de retrouver sa suprématie nationale lors de l’exercice 2024-2025. Pour entamer ce nouveau cycle, les dirigeants bavarois ont d’ailleurs décidé de miser sur un nouvel entraîneur. Après avoir essuyé de nombreux refus, le board du Rekordmeister a finalement mis la main sur Vincent Kompany, arrivé sur le banc munichois pour succéder à Thomas Tuchel. Si le dossier du coach est donc réglé, le dernier troisième du championnat allemand a désormais bien l’intention d’enflammer le mercato estival.

Dans cette optique, le demi-finaliste de la Ligue des Champions s’active et a d’ores et déjà dressé une short-list séduisante. De Dani Olmo à Jonathan Tah en passant par John Stones, Nico Williams ou encore Joshua Zirkzee, les noms ne manquent pas. Oui mais voilà, avant de recruter, le Bayern Munich compte effectuer un grand ménage. Dès lors, Sky Germany affirme que la direction bavaroise a ouvert la porte à plusieurs joueurs de l’effectif, et non des moindres. Recruté pour 67 millions d’euros en 2022, Matthijs de Ligt (24 ans), parfois associé au PSG, ne sera, à ce titre, pas retenu par le club allemand. Mais ce n’est pas tout.

Le Bayern veut tout changer !

Souvent cité du côté du FC Barcelone, Joshua Kimmich - également suivi par le Real Madrid et le club de la capitale française - pourrait lui aussi voguer vers de nouveaux horizons dans les semaines à venir. Dernièrement, le joueur de 29 ans avait d’ailleurs confié qu’une discussion allait avoir lieu avec ses dirigeants après l’Euro 2024. Parmi les autres candidats au départ, Leon Goretzka, sous contrat jusqu’en juin 2026, est lui aussi cité. Outre le milieu allemand de 29 ans, le Marocain Noussair Mazraoui, qui n’a jamais réellement su s’imposer en Bavière, pourrait également plier bagage.

Enfin, sur le front de l’attaque, la formation bavaroise serait, là aussi, ouverte à quelques départs. Pisté par le Barça au cours des dernières semaines, Kingsley Coman, qui s’apprête à disputer l’Euro 2024 avec les Bleus, disposerait d’un bon de sortie. C’est également le cas de Serge Gnabry. Lié au Bayern jusqu’en juin 2026, l’Allemand de 28 ans est, aujourd’hui, évalué à 40 millions d’euros. Si le média allemand précise que les pensionnaires de l’Allianz Arena n’ont, pour l’heure, reçu aucune offre concrète, un exode général se prépare bel et bien en Bavière…