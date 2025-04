Franck Ribéry milite pour l’arrivée d’un joueur au Bayern Munich

Il n’est certainement pas le seul fan du Bayern Munich à en fantasmer. Comme Uli Hoeness, président d’honneur du club bavarois, Franck Ribéry a exprimé son souhait de voir Florian Wirtz signer chez le Rekordmeister. Dans un entretien accordé à SportBild, la légende tricolore a indiqué que le milieu du Bayer Leverkusen était le pendant idéal à Jamal Musiala.

«Si c’est possible, le Bayern doit recruter Florian Wirtz. Musiala et Wirtz peuvent très bien jouer ensemble. Ils se complètent car ils ont tous les deux un talent incroyable, estime l’ancien international tricolore. Leur style de jeu est différent, mais les bons joueurs s’entendent toujours bien sur le terrain. Le Bayern devrait peut-être adapter son système, en s’éloignant des ailiers traditionnels. Je jouerais avec un vrai numéro 9, derrière lui dans les demi-espaces, avec Wirtz et Musiala, un peu plus en retrait. Les ailes resteraient ouvertes pour des latéraux offensifs puissants et ça pourrait bien fonctionner.»