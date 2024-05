Bayern Munich : Vincent Kompany a déjà coché 4 noms pour le mercato estival !

«Le FC Bayern a recruté Vincent Kompany comme nouvel entraîneur. Le Belge de 38 ans a signé jusqu’au 30 juin 2027. Il a récemment travaillé pour le club anglais de Premier League, le FC Burnley». Par le biais d’un communiqué et après avoir essuyé de nombreux refus (Xabi Alonso, Julian Nagelsmann, Ralf Rangnick…), le Bayern Munich a finalement officialisé l’arrivée de Vincent Kompany, passé par le RSC Anderlecht et Burnley. Sans réelle expérience sur le banc d’un géant d’Europe, le technicien belge va donc avoir la lourde tâche de redonner des couleurs à la formation munichoise, troisième du dernier exercice de Bundelisga et demi-finaliste de la Ligue des Champions.

Kompany veut jouer deux sales coups au Barça

«Nous sommes très heureux d’avoir recruté Vincent Kompany pour le FC Bayern. Dans nos conversations avec lui, nous étions immédiatement au même niveau. Il nous a clairement montré à quel point le poste au FC Bayern l’attirait et qu’il voulait absolument l’assumer. Vincent Kompany a faim et apporte tout avec lui. Déjà en tant que joueur, il était une figure marquante du football international de haut niveau et il progresse également en tant qu’entraîneur. Nous aimerions voir plus de continuité dans ce poste. Avec lui, nous voulons accomplir beaucoup de choses au FC Bayern et bien sûr réussir ensemble», s’est d’ailleurs rapidement félicité le directeur général des sports Max Eberl.

De son côté, Christoph Freund, le directeur sportif du Rekordmeister, a, lui aussi, tenu à mettre en valeur le style de jeu de celui qui a fait des ravages en Championship avant de maintenir les siens en Premier League. «Vincent Kompany est un type d’entraîneur qui correspond très bien à la philosophie de jeu et à l’identité du FC Bayern : ses équipes veulent le ballon, veulent jouer au football de manière dominante et avec une haute intensité. C’est un jeune entraîneur très ambitieux qui possède une grande expérience internationale, qui prend le pouls des joueurs et sait exactement ce qui doit se passer sur le terrain. Il peut et donnera énormément à notre équipe». Pour réussir le premier grand défi de sa carrière, le natif d’Uccle n’a d’ailleurs pas tardé à transmettre ses premières volontés.

Priorité à la défense…

Déterminé à l’idée de renforcer l’effectif actuel, l’ancien défenseur de Manchester City a ainsi ciblé quatre premiers noms pour le mercato estival. Dans cette optique, Mundo Deportivo affirme, ce vendredi, que le Belge souhaiterait attirer Dani Olmo (26 ans). Séduit par la polyvalence, la vision du jeu et la mobilité du milieu de terrain international espagnol du RB Leipzig, Kompany apprécierait également sa connaissance de la Bundesliga. Par ailleurs, Nico Williams, ailier de l’Athletic Bilbao et de la Roja, figurerait aussi au sein de la short-list dressée par le nouveau tacticien bavarois. Outre ces deux noms, ciblés par le FC Barcelone, Kompany souhaiterait, par ailleurs, travailler avec une vieille connaissance.

Ancien coéquipier du coach bavarois, John Stones (30 ans) pourrait, en effet, s’envoler pour la Bavière dans les prochaines semaines. Sous la houlette de Pep Guardiola, les deux hommes avaient évolué ensemble et Kompany ne serait pas insensible à l’idée d’enrôler un profil expérimenté pour renforcer sa défense. Enfin et toujours pour améliorer l’arrière-garde munichoise, The Mirror indique, de son côté, que le Bayern serait à l’affût pour s’offrir Oleksandr Zinchenko, arrière gauche d’Arsenal. Alors qu’Alphonso Davies est actuellement fortement lié à un transfert au Real Madrid, l’arrivée de l’Ukrainien de 27 ans permettrait, ainsi, à la direction allemande de compenser ce probable départ. Une chose est sûre, le nouvel architecte des Bavarois est déjà au travail…