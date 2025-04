Encore des déboires judiciaires pour Jens Lehmann

Jens Lehmann, ancien gardien de la Mannschaft, a de nouveau fait parler de lui pour de mauvaises raisons. Ce jeudi, il a été condamné à une amende de 1 000 euros par un tribunal de Munich pour conduite en état d’ivresse après avoir quitté l’Oktoberfest, explique Relevo. Lors de l’audience, le juge a critiqué son comportement à la fois pendant l’arrestation et devant le tribunal, affirmant que son attitude aurait été la même, sobre ou non. Lehmann, quant à lui, a reconnu son erreur : « je me suis trompé et j’ai pensé que je pouvais conduire. »

Cette condamnation intervient quelques mois seulement après une autre affaire très médiatisée, où Lehmann avait été jugé pour avoir attaqué le garage de son voisin… à la tronçonneuse. Il avait alors été reconnu coupable de dégradation de biens, injures et tentative de fraude, et condamné à une amende de près de 420 000 euros. Un enchaînement d’affaires judiciaires qui entache un peu plus son image : « j’aurais préféré rester célèbre pour mes arrêts, pas pour mes dérapages. » Espérons qu’il s’agisse du dernier passage devant un juge pour l’ancien portier du Borussia Dortmund et d’Arsenal.