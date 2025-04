Mercato : ça commence à bouger pour Alassane Plea

« Je suis particulièrement heureux pour Lasso Plea qu’il ait marqué le but qui a assuré la victoire lors de son 200e match pour le Borussia. » L’hommage rendu ce week-end par le président du Borussia Monchengladbach Rainer Bonhof et des 52 000 spectateurs du Borussia Park était à la hauteur de la trace que l’international tricolore est en train de laisser du club allemand. Arrivé en 2018 en provenance de l’OGC Nice, l’attaquant formé à l’OL dispute actuellement sa 7e saison en Bundesliga. Avec la saison 2019-20, il s’agit sans doute de la plus aboutie.

Et si le Borussia est actuellement 5e du championnat (son meilleur classement depuis 5 ans), il le doit en bonne partie à son attaquant tricolore qui a déjà marqué 10 buts et délivré 5 passes décisives en 24 matches de championnat. Décisif toutes les 99 minutes avec « Die Fohlen », Plea est actuellement en grande forme, en atteste son triplé retentissant face au Werder Brême avant la trêve internationale (4-2) et le but unique de la rencontre entre le Borussia et le RB Leipzig (1-0) ce week-end lors de sa 200e sous les couleurs du club de Mönchengladbach. De quoi rendre heureux, le coach Roland Virkus. « Lasso est l’un de nos meilleurs joueurs et marque à nouveau régulièrement. Cela le rend encore plus précieux pour nous. »

Il s’agissait du 57e but marqué par l’ancien Lyonnais en Bundesliga. Ce qui le place aux portes du top 10 des meilleurs buteurs de l’histoire de Gladbach. Il lui reste encore quelques matches pour intégrer le top 10 et dépasser un certain Martin Dahlin, l’emblématique buteur suédois des années 90. Pour Alassane Plea (32 ans), il sera alors sans doute temps de tirer sa révérence pour tenter un ultime challenge, lui qui dispose d’une clause de sortie en fin de saison et d’un contrat courant jusqu’en juin 2026. Et vu les performances du moment et son immense expérience (393 matches toutes compétitions confondues dans sa carrière pour 115 buts et 72 passes décisives), le natif de Lille ne manque pas de courtisans.

Si la Ligue 1 va venir aux nouvelles, de même que l’Arabie Saoudite, c’est du côté de la Premier League que Plea pourrait s’offrir un dernier challenge de taille. Selon nos informations, Crystal Palace suit avec attention ses performances et pourrait passer à l’offensive, surtout en cas de départ de son buteur Jean-Philippe Mateta. En Turquie, son profil plaît beaucoup au Besiktas qui ne serait pas contre apporter un peu de sang neuf à son attaque, d’autant que Ciro Immobile (11 buts) et Ernest Muçi (4 buts) sont relativement décevants. Nul doute que d’autres courtisans devraient se mêler à la lutte, surtout si Plea continue d’évoluer à un tel niveau d’ici la fin de saison… À suivre.