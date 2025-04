Augsbourg : le bel envol de Chrislain Matsima

Et si c’était lui la révélation française de cette Bundesliga 2024/2025 ? À l’instar de Michael Olise, sous le feu des projecteurs avec le Bayern Munich, Chrislain Matsima est en train de se faire nom en Allemagne. Le défenseur central, arrivé en prêt avec obligation (sous certaines conditions) d’achat à Augsbourg l’été dernier en provenance de Monaco, est tout simplement devenu en quelques semaines le taulier de la meilleure défense d’Europe en 2025. Rien que ça. Avant de recevoir le Rekordmeister ce soir (20h30, 28e journée de Bundesliga), le club aligne une série de 11 matchs sans défaite (dont 6 clean-sheets consécutives) et seulement 4 buts encaissés depuis le 1er janvier.

Le joueur de 22 ans est loin d’être étranger à cette réussite, lui qui a attendu cinq matchs en début de saison avant d’entrer dans le onze de Jess Thorup, pour ne plus jamais en sortir (24 titularisations en 27 matchs toutes compétitions confondues). Il faut dire qu’il y avait urgence à agir avec pas moins de 12 buts encaissés lors des 4 premières journées… «Sa vitesse, son jeu de tête et ses capacités à tacler, loue son coach qui le fait évoluer dans une défense à trois aux côtés du capitaine Jeff Gouweleeuw. Il est bon balle au pied. Je suis satisfait de son évolution et il a encore une marge de progression.»

Révélation de Bundesliga cette saison

Arrivé sur la pointe des pieds et sans grande référence à Augsbourg, l’international Espoirs réalise une première saison pleine en Allemagne et même dans sa carrière. Il avait peu joué lors d’un premier prêt à Lorient il y a deux ans, avant d’attendre la 2e partie de championnat l’an dernier pour s’installer dans la défense de Clermont. Les Auvergnats n’avaient pas pu se maintenir en Ligue 1 mais Matsima avait au moins obtenu le temps de jeu qu’il attendait depuis un moment. De retour sur le Rocher, l’ASM n’avait pas vraiment de projet ni de place pour lui, qui cherchait avant tout de la continuité.

«Il avait ce besoin de couper le cordon ombilical avec Monaco où il était arrivé à 14 ans» nous a-t-on fait savoir. Alors quand Augsbourg s’est présenté, le natif de Colombes n’a pas hésité. Malgré la barrière de la langue, le voilà en Bundesliga, un championnat qui l’attire depuis un moment, notamment en raison du succès qu’ont les jeunes joueurs français là-bas. Sur place, il découvre un club à l’environnement familial, où les dirigeants viennent saluer directement les proches et les entourages des joueurs à la fin des matchs, échanger et prendre le temps de discuter de tout et de rien.

Augsbourg a déjà levé l’option d’achat

Matsima y trouve rapidement son compte, lui qui s’est marié à cette période. Le médaillé d’argent des derniers JO enchaîne les matchs et les performances, monte en puissance et est même sacré rookie du mois en janvier devant un certain Michael Olise. Résultat, Augsbourg, actuellement 8e de Bundesliga est toujours à la lutte pour une place en coupe d’Europe l’an prochain et devrait vraisemblablement accrocher son meilleur résultat en championnat depuis 10 ans. Il n’en fallait pas plus pour que le club bavarois lève l’option d’achat dès le mois de janvier auprès de l’AS Monaco contre environ 5 M€ et le verrouille jusqu’à 2029.

«Je suis ravi qu’il reste avec nous. Chrislain a un potentiel énorme, il est devenu un joueur clé de cette équipe ces derniers mois, et possède toutes les qualités pour être un défenseur central de premier plan» assurait alors Jess Thorup. Die Fuggerstädter (Ceux de la ville des Fugger en VO) voient en leur défenseur un investissement pour l’avenir et un joueur de présent. Il n’est pour l’heure pas question de parler d’un départ mais Matsima aura forcément des opportunités. Avant cela, il faudra terminer le travail avec Augsbourg et viser quelque chose de grand à l’Euro avec l’équipe de France Espoirs avec qui il a déjà porté le brassard.