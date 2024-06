Italie - Albanie : la réaction de Federico Chiesa après le succès italien

Tenante du titre, l’Italie faisait son entrée en lice dans l’Euro 2024 contre l’Albanie, sur la pelouse du Signal Iduna Park de Dortmund. Menée rapidement, la Nazionale a renversé la vapeur pour s’imposer dans cette 1ère journée du groupe B (2-1). Titulaire et nommé joueur du match par l’UEFA, Federico Chiesa est revenu aux micros de la Rai sur la prestation de son équipe avec ce début de match particulier. Touché au dos, il a aussi rassuré son état physique pour la suite de la compétition :

«Le début de match a été un peu un choc pour nous mais la réaction a été formidable. Nous sommes un très bon groupe et nous avons fait ce que le coach voulait, mais nous pouvions encore jouer plus verticalement et être plus cliniques. J’ai travaillé toute la semaine sur le côté, Spalletti m’a demandé de la disponibilité et je suis prêt à jouer où demande le coach. Je me sens bien à droite», a expliqué le joueur de la Juventus.