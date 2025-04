Le PSG champion de France pour la 13e fois de son histoire !

Le Paris Saint-Germain n’aura donc attendu que 28 journées de Ligue 1 pour valider un nouveau titre de champion de France. Le treizième de son histoire. Tombeur d’Angers (1-0), ce samedi, grâce à une réalisation de Désiré Doué, le club de la capitale s’est ainsi offert un nouveau trophée sur la scène nationale. Une issue logique au regard de la domination parisienne en cette saison 2024-2025.

Fort d’un jeu huilé, d’un collectif soudé et d’une efficacité offensive retrouvée, le PSG - qui compte désormais 24 longueurs d’avance sur l’AS Monaco - a tout simplement écœuré la concurrence et ne peut plus être rejoint. La donne est simple : les Rouge et Bleu n’ont toujours pas perdu le moindre match depuis la reprise (23 victoires, 5 nuls) et écrasent, week-end après week-end, leurs adversaires. Un niveau de jeu impressionnant qui permet d’ailleurs aux Parisiens de continuer à rêver, parallèlement, d’un sacre final en Ligue des Champions.

Le PSG a survolé les débats !

Redoutable, la bande à Luis Enrique se distingue à la fois par une solidité défensive (26 buts encaissés, soit la meilleure défense de notre championnat), à l’instar de sa charnière centrale composée de Marquinhos et Willian Pacho, qui ne cesse de rassurer. Mais ce n’est pas tout. Critiqué pour son rendement offensif - notamment sur la scène européenne - en début de saison, le PSG a depuis rectifié le tir et peut notamment s’appuyer sur un Ousmane Dembélé étincelant.

Meilleur buteur de Ligue 1 avec 21 réalisations, l’ancien joueur du FC Barcelone, replacé par son entraîneur dans un rôle de faux numéro 9, brille de mille feux et s’impose logiquement comme le leader de l’attaque francilienne (80 buts marqués). Outre ses individualités - il convient, à ce titre, de rappeler que Bradley Barcola totalise 9 passes décisives alors que João Neves peut se targuer de 8 offrandes - le PSG a surtout fait preuve d’une rigueur de tous les instants au cours des derniers mois, et ce malgré un calendrier surchargé.

Toujours invaincus en championnat, qualifiés pour la finale de la Coupe de France et s’apprêtant à défier Aston Villa dans le cadre des quarts de finale de la Ligue des Champions, les coéquipiers de Gianluigi Donnarumma peuvent désormais clôturer cette saison 2024-2025 de la meilleure des manières. En attendant de plonger dans l’historique, le PSG peut officiellement célébrer un 13e titre de champion de France. Et ce n’est finalement qu’une juste récompense.