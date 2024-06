Euro 2024 : l’Italie s’impose dans la douleur contre l’Albanie

Après la flamboyante victoire de l’Espagne contre les Croates (3-0), l’Italie faisait maintenant son entrée en lice dans ce groupe B très relevé et devait se défaire de l’Albanie emmenée par l’ex-coach de l’OL, Sylvinho. Et si le Brésilien optait pour une composition classique par rapport aux derniers matches, Spalletti alignait d’entrée Di Lorenzo, Bastoni, Dimarco, Barella et Pellegrini. Et il n’aura pas fallu attendre bien longtemps pour voir le match s’animer. Grâce à une incroyable boulette de Federico Dimarco, Bajrami a mis seulement 23 secondes pour tromper Donnarumma et ouvrir le score. Une entame de match catastrophique, qui n’a étonnamment pas inquiété la Squadra Azzurra puisqu’un centre de Pellegrini trouvait la tête de Bastoni pour rapidement égaliser (1-1, 11e).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 2 Italie 3 1 1 1 0 0 2 1 3 Albanie 0 1 -1 0 0 1 1 2

Cinq minutes plus tard, Scamacca voyait sa frappe être contré par la défense albanaise, mais derrière, Barella pouvait décocher une lourde frappe pour prendre l’avantage (2-1, 16e). Les Italiens ont ensuite largement dominé et auraient même pu alourdir le score, mais Frattesi et Scamacca trouvaient un Strakosha vigilant (33e et 40e). Après la pause, le rythme est redescendu et s’ils dominaient tranquillement le ballon, les Champions d’Europe peinaient à créer du danger devant le but. De leur côté, les Shqiponjat n’y arrivaient plus après la pause et étaient spectateurs des belles sorties de balle italiennes. Un scénario suffisant pour Luciano Spaletti et ses hommes qui l’emportent et réussissent leur entrée, avant le choc contre l’Espagne jeudi. Grâce à un sauvetage de Donnarumma en fin de match devant Manaj (90e). L’Albanie de Sylvinho devra espérer mieux contre la Croatie pour la deuxième journée de cet Euro 2024, déjà très plaisant.