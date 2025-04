FC Barcelone : Wojciech Szczęsny a hésité à sortir de sa retraite

Après la grave blessure de Marc-André ter Stegen en début de saison, le FC Barcelone a décidé de se trouver un nouveau gardien titulaire, malgré la présence d’Iñaki Peña dans l’effectif. C’est Wojciech Szczęsny qui a été l’heureux élu. Le Polonais avait pourtant mis un terme à sa carrière trois mois plus tôt, après sept saisons passées à la Juventus. Dans une interview pour ESPN, le gardien de but âgé de 35 ans est revenu sur son choix, et sur la façon dont il a pris sa décision.

Celui qui a également défendu les cages d’Arsenal entre 2010 et 2015 a expliqué que c’est son compatriote Robert Lewandowski qui est venu prendre contact pour tenter de le convaincre, bien qu’il ait d’abord hésité à répondre favorablement : « c’est étrange, parce que je me souviens que je revenais du golf avec mon fils, et le match contre Villarreal avait déjà commencé. Et je n’ai pas beaucoup regardé de football, pour être honnête, à Marbella. Et pendant que nous revenions en voiture, j’ai reçu des SMS humoristiques. Et je me suis dit : « Que se passe-t-il ? » Et puis Robert (Lewandowski) m’a appelé après le match, peut-être une demi-heure ou une heure après le match, et il m’a dit : « Et si cela arrive ? » Et je me suis dit, on peut parler. Mais je lui ai dit, je ne sais pas. C’est très rapide aussi. Une décision très aléatoire à prendre en un instant. Et je me suis dit : « Écoute, on peut en parler, mais je ne promets rien. » Et quelques jours plus tard, après quelques conversations honnêtes entre ma femme et moi, elle a décidé plus que moi que je ne pouvais pas dire non. Et je dois admettre aujourd’hui qu’elle avait raison. Parce que si je voyais cette équipe de Barcelone depuis mon canapé à Marbella, sachant que je pourrais en faire partie, je ne me le pardonnerais pas. » Des mois après, il semble que cette décision ait été la bonne. Solidement installé dans les buts barcelonais, Szczęsny a l’occasion de remporter son premier titre avec les Catalans ce samedi soir, à l’occasion de la finale de la Coupe du Roi contre le Real Madrid.