Ligue 1 : l’AS Monaco concède le nul contre Le Havre

Le sprint final de la Ligue 1 réserve encore toutes ses surprises pour les places qualificatives en Ligue des Champions… mais aussi pour le maintien. Principaux concernés, Le Havre et Monaco s’affrontaient ce samedi soir avec l’objectif pour les locaux de revenir à hauteur d’Angers et de quitter cette place de barragiste. Et pour les Monégasques, il fallait l’emporter pour mettre la pression sur l’OM et les poursuivants afin d’assurer sa place sur le podium à l’issue de la journée.

Ce sont bien les Monégasques qui ont dominé le début de partie d’entrée, avec une première occasion obtenue par Vanderson, contré (3e). Monaco s’installait dans le camp havrais, mais ne parvenait pas plus que cela à construire le jeu pour se procurer des occasions et inquiéter la défense du HAC. Et contre le cours du jeu, les Normands se montraient offensifs et un bon centre de Mwanga coupé au premier poteau par Hassan permettait au Stade Océane d’exulter (1-0, 21e).

L’ASM s’est réveillée trop tard

L’ASM a été puni après avoir manqué de justesse pour trouver ses partenaires, mais aussi devant le but, à l’instar d’un manqué de Zakaria (45e). Il fallait alors attendre la seconde période pour voir enfin Monaco se réveiller et se montrer intéressant offensivement, et Gorgelin devait sortir le grand jeu pour empêcher l’ouverture du score de Minamino (59e). Un espoir de courte durée, puisque Biereth égalisait après un centre dévié de Vanderson (1-1, 60e).

En fin de match, les Monégasques ont poussé pour aller chercher la victoire, mais ont également offert des contre-attaques au Havre, qui a manqué une belle occasion en fin de match (85e). Finalement, Le HAC repart avec un point précieux sur l’ASSE, mais reste barragiste avant Auxerre. De son côté, Monaco passe provisoirement à la deuxième place, mais manque l’occasion de prendre le large, avant un déplacement à Saint-Etienne. Le haut du tableau risque encore de bouger.