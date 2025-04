Angers : Esteban Lepaul veut retenir le positif malgré la défaite

Malgré la défaite (0-1) d’Angers face au PSG, officiellement champion, Esteban Lepaul a salué la prestation collective de son équipe, engagée dans la course au maintien.

«On a montré un très beau visage et on aura besoin de ce visage pour aller chercher le maintien, ça amène de la confiance, c’est une grande équipe mais on a réussi à créer plein de choses, on a respecté ce qu’on voulait faire et ça va nous donner de la confiance pour la fin de saison», a ainsi assuré l’Angevin au micro de beIN Sports.