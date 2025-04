Liga : crucifié par Valence, le Real Madrid laisse une opportunité en or au FC Barcelone !

Dans le cadre de la 30e journée de Liga, le Real Madrid, deuxième du championnat au coup d’envoi avec trois points de retard sur le FC Barcelone, accueillait Valence, seizième malgré une série de quatre matches sans défaite. Au Santiago Bernabéu, les Madrilènes se devaient donc de l’emporter pour ne pas s’éloigner davantage du titre et se présentaient en 4-3-3 avec le jeune Fran Gonzalez titulaire dans les cages, en l’absence de Courtois et Lunin. Devant, Kylian Mbappé était lui associé à Vinicius Junior et Brahim Diaz. Du côté des visiteurs, Carlos Corberan optait, lui, pour un 5-3-2 défensif. Une rencontre qui ne tardait pas à s’emballer…

Lancé en profondeur, Mbappé était déstabilisé par Tarrega et obtenait, après visionnage des images, le pénalty. Problème ? Vinicius Jr se manquait totalement et voyait sa tentative repoussée par Mamardashvili (13e). Un raté qui allait coûter très cher aux Merengues puisque Valence ouvrait finalement le score dans la foulée. Sur corner, Diakhaby s’élevait plus haut que tout le monde et trompait Gonzalez d’une tête puissante (0-1, 15e). Surpris, le Real repartait à l’offensive et ne tardait pas à réagir. Sur une séquence anodine, Diakhaby envoyait le ballon dans ses propres filets et concédait l’égalisation. Heureusement pour lui, son CSC était finalement annulé pour une position de hors-jeu de Mbappé au départ de l’action (22e).

Vinicius se rattrape, Mbappé imprécis

Bousculés, les coéquipiers de Modric jouaient à se faire peur et manquaient d’efficacité offensive. En fin de première période, Mbappé tentait bien de sonner la révolte mais manquait de précision (34e, 45+2e) ou voyait ses frappes détournées par un grand Mamardashvili (36e). De son côté, Bellingham, auteur d’un petit festival, plaçait lui sa frappe au pied du montant valencian (42e). Menés à la pause, les Merengues réagissaient finalement au retour des vestiaires. Après une nouvelle frappe de Mbappé, Vinicius profitait d’un corner de Modric pour égaliser et se faire pardonner de son pénalty manqué (1-1, 51e). Réaliste et relancé, le Real poussait encore pour prendre l’avantage.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 2 Real Madrid 63 30 +32 19 6 5 63 31 15 Valence 34 30 -13 8 10 12 34 47

Alerté sur le côté gauche de la surface, Bellingham progressait avant de voir son tir du gauche détourné par Mamardashvili (52e). De plus en plus menaçant, le Real poursuivait son entreprise. Après un une-deux avec Garcia côté gauche, Mbappé reprenait du bout du pied mais le ballon fuyait encore le cadre (68e). En état de grâce, Mamardashvili s’offrait lui un arrêt monumental sur une reprise à bout portant de Valverde (71e). Dans le dernier quart d’heure, Ancelotti lançait Alaba, Camavinga et Endrick mais le Real n’y arrivait toujours pas. Pire encore, sur un ultime contre, Hugo Duro, servi par Mir, crucifiait le Real d’une tête à bout portant (1-2, 90+5e). Au classement, le Real reste 2e mais laisse l’opportunité au Barça de prendre six longueurs d’avance en cas de victoire face au Real Betis, ce samedi soir.