Ligue 1 : le PSG s’offre son 13e titre de champion de France en battant Angers

Ce samedi, le PSG pouvait officiellement s’offrir son 13e titre de champion de France de son histoire. Invaincus cette saison en Ligue 1, les Parisiens avaient à cœur de poursuivre sur leur lancée face à Angers sous le soleil agréable de la capitale. Pour y parvenir, Luis Enrique a décidé de sortir l’artillerie lourde, et ce, malgré le rendez-vous en quarts de finale de Ligue des Champions face à Aston Villa mercredi prochain. Ainsi, outre les titularisations de Warren Zaïre-Emery et Gonçalo Ramos, Luis Enrique a décidé d’aligner son onze type. Pour autant, son équipe n’aura sûrement pas répondu à ses attentes en première période. Plus brouillons qu’à l’accoutumée et moins inspirés offensivement, les coéquipiers de Khvicha Kvaratskhelia ont eu du mal à se créer de réelles occasions lors du premier acte. Pire encore, le club de la capitale a montré quelques lacunes défensives assez inquiétantes en s’exposant beaucoup en contres. Sur l’un de ces derniers, Esteban Lepaul s’est même écroulé dans la surface francilienne suite à une intervention de Willian Pacho (12e). Pas de penalty selon Marc Bollengier. En place, les Scoïstes ont encore poussé et Farid El Melali aurait pu ouvrir la différence mais l’Algérien a finalement vu sa frappe être contrée (30e). Dominateur, le PSG a eu un léger sursaut d’orgueil en fin de premier acte mais un Gonçalo Ramos maladroit (31e) et un Yahia Fofana solide sur sa ligne (35e) ne leur ont pas permis de concrétiser cette supériorité assez stérile.

En seconde période, les coéquipiers de Désiré Doué sont revenus avec de meilleures intentions offensives. Plus incisifs, les Parisiens n’ont pas tardé à débloquer la situation grâce à l’ancien Rennais, intenable ces dernières semaines. Après un sacré débordement de Kvaratskhelia sur Bamba, Désiré Doué était à la réception d’un centre du Géorgien pour finir d’une volée du droit (1-0, 55e). Désormais sereins, même s’ils étaient déjà virtuellement champions avec un nul, les Franciliens ont continué d’accélérer, submergeant totalement leurs adversaires. Quelques minutes après l’ouverture du score de Doué, Fabian Ruiz aurait pu doubler la mise mais sa tentative surpuissante n’a pas fait mouche (60e). De plus en plus éteints au fil des minutes, les Angevins n’ont pas su trouver les ressources techniques et mentales pour revenir dans la partie face à des Parisiens techniquement supérieurs. En balade dans cette journée agréable tant climatiquement que sportivement, les Parisiens ont continué de se faire plaisir à l’instar d’Achraf Hakimi (80e) ou Ousmane Dembélé (88e). Finalement, avec une seconde période maîtrisée d’une main de maître, le PSG est allé officiellement chercher son 13e titre de champion de France après une victoire étriquée contre Angers (1-0). Invaincus en Ligue 1 au bout de 28 journées, les Parisiens peuvent donc se tourner sereinement vers la suite de leur aventure en Ligue des Champions et peuvent aussi aller chercher cet objectif d’invincibilité en Ligue 1 à six journées de la fin du championnat. De son côté, Angers va devoir continuer de batailler pour le maintien en pointant à une 14e place dangereuse à ce stade de l’année.