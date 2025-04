Real Madrid : Carlo Ancelotti croit toujours au titre

Le Real Madrid a perdu gros dans la course au titre. Crucifiés sur le fil, ce samedi, par Valence, les Merengues pourraient être repoussés à six longueurs en cas de victoire du Barça face au Real Betis dans quelques heures. Présent en conférence de presse après la rencontre, Carlo Ancelotti a logiquement affiché sa frustration mais croit toujours au titre…

«C’est beaucoup plus compliqué de se battre pour LaLiga maintenant, mais c’est toujours possible. Ça a été une saison compliquée avec des tireurs de penalty. Je ne pense pas que ce soit une question de football ou de physique. On s’est créé beaucoup d’occasions, on a failli marquer, il y a peut-être eu un manque d’efficacité, mais c’est vrai qu’en ce moment les équipes adverses n’ont pas besoin de travailler dur pour marquer un but contre nous. Finalement, on a pris un risque pour essayer de gagner car le match nul n’a servi à rien et ils ont marqué en contre».