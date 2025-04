Real Madrid : le penalty très mal tiré de Vinicius Junior contre Valence

Attention à ne pas le payer trop cher. Confronté à Valence ce samedi à l’occasion de la 30e journée de Liga, le Real Madrid a manqué une grosse occasion d’ouvrir le score dès la 13e minute de jeu. À la suite d’une faute obtenue dans la surface par Kylian Mbappé, Vinicius Junior a été mis en échec par Mamardashvili sur penalty. Si le portier géorgien a eu le mérite de partir du bon côté, on ne peut pas dire que le Brésilien a mis toutes les chances de son côté non plus.

Dans le prolongement de cette action, Valence a douché le Bernabeu grâce à l’ancien défenseur de l’OL, Mouctar Diakhaby, auteur de l’ouverture du score. Ce dernier est ensuite passé tout proche de nous offrir le but gag du week-end… dans sa propre cage. La position de hors-jeu de Kylian Mbappé l’a finalement sauvé.