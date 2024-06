Morgan Schneiderlin compare l’équipe de France 2014 à celle d’aujourd’hui

Régulièrement titularisé par Didier Deschamps en 2014 et en 2015, Morgan Schneiderlin (34 ans) a perdu du temps de jeu en 2016. Le joueur de Southampton, à ce moment-là, n’a pas joué la moindre minute lors de l’Euro 2016, une compétition où l’équipe a échoué en finale de son Championnat d’Europe à domicile. L’ancien joueur de Manchester United et de Nice a comparé son équipe de 2016 à celle d’aujourd’hui.

« En termes individuels, c’est sûr (l’équipe de France d’aujourd’hui est plus forte que celle de 2016). L’effectif ne fait qu’augmenter (en qualité) depuis 2012. Les choix deviennent de plus en plus difficiles. Quand je vois le meilleur défenseur de Premier League, William Saliba, avec qui j’ai joué (à l’OGC Nice, en 2021), qui n’est même pas titulaire… C’est extraordinaire. On n’avait pas un talent individuel si large en 2016 », a-t-il déclaré lors d’une interview pour le site Transfermarkt.