Brésil : la réponse fracassante de Raphinha à Ronaldinho

À quelques jours du début de la Copa America, le Brésil s’offre une polémique assez dingue. Ces dernières heures, Ronaldinho a enflammé la presse locale en fracassant son propre pays. L’ancienne star du Barça ou du PSG a expliqué qu’il n’allait plus regarder la sélection brésilienne, estimant qu’elle était indigne du maillot de la Selecao. «C’est peut-être l’une des pires équipes de ces dernières années, elle n’a pas de dirigeants respectables, seulement des joueurs moyens pour la majorité. Je suis le football depuis tout petit, bien avant que je songe à devenir joueur, et je n’ai jamais vu une situation aussi mauvaise que celle-ci. Manque d’amour pour le maillot, manque de cran et le plus important de tous : le football», avait-il notamment lancé.

Une déclaration qui n’a évidemment pas plu du tout aux joueurs brésiliens. En conférence de presse ce samedi, l’attaquant du Barça Raphinha a décidé de répondre à R10. « Ronaldinho dit qu’il ne regardera pas l’équipe nationale brésilienne ? Il y a quelques jours, il écrivait à Vinicius Junior et lui demandait de lui fournir des billets pour qu’il puisse venir regarder le match de l’équipe nationale», a-t-il balancé froidement. Ambiance…