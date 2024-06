Italie - Albanie : Alessandro Bastoni envoie un message à l’Espagne

Tenante du titre, l’Italie faisait son entrée en lice dans l’Euro 2024 contre l’Albanie, sur la pelouse du Signal Iduna Park de Dortmund. Menée rapidement, la Nazionale a renversé la vapeur pour s’imposer dans cette 1ère journée du groupe B (2-1). Auteur du but égalisateur de la tête, le défenseur de l’Inter, Alessandro Bastoni, a rendu une copie défensive complète. Il est revenu aux micros de la Rai sur la prestation de son équipe avec ce début de match particulier :

«Personne ne s’y attendait. Je suis fier de cette équipe. Nous avons commencé de la pire des manières que nous pouvions et il y avait un risque de grosse chute au niveau mental. Nous avons été bons pour réagir et pour gagner. Nous pouvions marquer quelques buts de plus et terminer le match plus tôt. C’était décisif pour nous de gagner ce soir. Nous savons que l’Espagne est forte, mais nous pouvons la mettre en difficulté», a alors réagi le roc défensif. La Roja est prévenue, la Nazionale se tient prête.