Italie : Gianluigi Donnarumma vit l’enfer en sélection

Qu’il semble loin cet été 2021 où l’Italie triomphait à Wembley après avoir consécutivement éjecté la Belgique, l’Espagne et l’Angleterre du tournoi. Qu’elle semble loin, aussi, cette époque où se qualifier en Coupe du Monde était une formalité pour la Squadra Azzura. La dernière fois, Gianluigi Donnarumma avait 14 ans, et Lionel Messi n’avait remporté que 4 de ses 8 Ballons d’Or.

On n’ira pas jusqu’à dire que le portier du PSG ne goûtera jamais à ce plaisir de participer à un Mondial, encore moins depuis son extension à 48 qualifiés… Mais en Italie, la presse n’est pas franchement rassurée, pour ne pas dire paniquée, au lendemain de la déculottée vécue en Norvège (3-0). «On risque de rater une troisième Coupe du Monde», écrit par exemple le journal Tuttosport, alors que Luciano Spalletti a jeté le flou sur son avenir. Pendant la rencontre, les tifosi italiens s’étaient, eux, fait entendre. «Vous nous cassez les cou.lles», entonnaient-ils en chœur.

Donnarumma a poussé un coup de gueule

Gianluigi Donnarumma, champion d’Europe avec le PSG il y a une semaine, ne vit pas des heures aussi enthousiasmantes avec sa sélection. Deux mois après une élimination face à l’Allemagne en Ligue des Nations, quand il s’était rendu coupable d’une énorme boulette, le portier du PSG a vécu un nouveau cauchemar. Cette fois, difficile de lui imputer l’entière responsabilité de la défaite des siens, puisqu’il a été laissé à l’abandon par sa défense sur les trois buts de Nusa, Sorloth et Haaland.

«Je n’ai aucune explication. On a juste à rentrer au vestiaire et se rendre compte de la prestation de ce soir. Nos tifosi ne méritent pas ce genre de matchs, il faut qu’on se fasse un examen de conscience. L’étincelle doit provenir de nous, la force, on doit la trouver en nous. Ce genre de matchs n’est pas acceptable. On doit tous faire notre mea culpa, un à un. On doit en sortir tous ensemble, il faut tous être unis», a exprimé l’Italien après le match, très marqué. Comptablement, ce résultat fait évidemment les affaires de la Norvège, qui s’offre pour le moment un sans-faute (9 points sur 9). L’Italie, qui vient d’entamer sa campagne de qualification, est avant-dernière et devra montrer autre chose sur ses 7 prochains matches, sous peine de manquer encore un grand rendez-vous. Pour rappel, les deuxièmes de groupe en zone Europe (et quatre équipes repêchées de Ligue des Nations) participeront à des matchs de barrage constitués de quatre voies, chacune avec quatre équipes et un seul qualifié.