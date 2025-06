Italie : Luciano Spalletti dézingue Acerbi après sa retraite internationale

On pourrait appeler ça "l’affaire Acerbi". Si la retraite internationale du défenseur central annoncée au lendemain de la cuisante défaite de l’Inter en finale de Ligue des Champions contre le PSG (5-0) est passée inaperçue en France, elle a fait grand bruit en Italie. Le joueur de 37 ans avait dans un premier temps été convoqué par Luciano Spalletti pour les deux matchs de qualifications de la Squadra Azzurra à la prochaine Coupe du Monde, face à la Norvège et contre la Moldavie. Dans son communiqué, Acerbi exige notamment «le respect» de la part des patrons de cette sélection. «Si ce respect fait défaut de la part de ceux qui devraient diriger un groupe, alors je préfère m’écarter.»

«Un jour, Acerbi m’expliquera en quoi je lui ai manqué de respect. Et je lui dirai ce que je pense du respect pour ce qu’il m’a fait à moi, et surtout à l’équipe nationale» rétorque aujourd’hui lors d’un point presse le sélectionneur, qui se sent directement visé. Même Gianluigi Buffon, d’habitude diplomate avec tout le monde y est allé de ses remontrances. «Un footballeur ne dit pas non à Spalletti, il dit non à quelque chose de plus grand: l’Italie» s’est plaint l’ancien gardien et capitaine, et désormais chef de la délégation italienne. «Je pense que chacun est responsable de ses actes et ceux qui viennent ici savent qu’ils doivent tout donner» a pour sa part répondu Gigio Donnarumma.