Francesco Acerbi annonce sa retraite internationale

Au lendemain de l’humiliation subie par l’Inter face au PSG en finale de Ligue des Champions (5-0), Francesco Acerbi a annoncé mettre un terme à sa carrière internationale. Le défenseur italien de 37 ans aura honoré 34 sélections, et remporté l’Euro 2021 avec son pays. Il avait initialement été convoqué par Luciano Spalletti pour ce rassemblement de juin.

La suite après cette publicité

«Après une profonde réflexion, j’ai informé la fédération aujourd’hui que je n’accepterai pas l’appel à l’équipe Ce n’est pas un choix que j’ai pris à la légère car porter la chemise bleue a toujours été un honneur et une fierté pour moi. Cependant, j’ai eu l’impression qu’à la lumière des événements récents, les conditions pour poursuivre pacifiquement cette voie n’existent pas Je ne cherche pas d’alibis ou de faveurs, j’exige le respect. Et si ce respect fait défaut de la part de ceux qui devraient diriger un groupe, alors je préfère m’écarter. Je ne suis pas du genre à retenir une convocation : j’ai toujours tout donné, mais je ne reste pas là où on ne veut plus vraiment et c’est clair que je ne fais pas partie du projet de ct. C’est ma décision, et comme je l’ai dit ce matin au ct, elle n’est ni définitive ni dictée par la colère, ni encore moins par la "dépression" pour une finale des champions perdue, mais seulement par la nécessité de prendre du recul. Je souhaite le meilleur à l’équipe nationale et comme mes coéquipiers : je continuerai à les soutenir avec le même attachement que j’ai toujours montré sur le terrain», a écrit le joueur sur son compte Instagram.