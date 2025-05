Italie : la liste de Luciano Spalletti avec un petit nouveau !

Luciano Spalletti a dévoilé une liste de 27 joueurs mêlant expérience et jeunesse pour représenter l’Italie pour le double match de qualification pour la Coupe du monde 2026 contre la Norvège (à Oslo le 6 juin) et la Moldavie (à Reggio Emilia le 9 juin). Dans les buts, Gianluigi Donnarumma reste le pilier incontesté, fort de son expérience internationale et de ses performances au PSG. Il sera épaulé par Alex Meret, solide à Naples, et Guglielmo Vicario, auteur d’une belle saison en Premier League. En défense, Spalletti fait appel à un mélange de cadres, comme Di Lorenzo et Bastoni, et de jeunes têtes prometteuses telles que Buongiorno, Coppola (qui fête sa première convocation) ou Udogie. Le retour de Zappacosta et la présence de Dimarco offrent des options offensives sur les ailes, tandis qu’Acerbi (de retour en sélection) et Gatti apporteront leur solidité dans l’axe.

La suite après cette publicité

Au milieu, la créativité de Barella et la puissance de Frattesi seront centrales dans le jeu italien. Spalletti tente un pari avec les jeunes Ricci, Rovella et Casadei, ce dernier ayant montré de belles choses avec le Torino. Tonali, conserve la confiance du sélectionneur, tout comme Locatelli, plus discret mais toujours fiable. En attaque, la Squadra Azzurra s’appuie sur un groupe audacieux, avec des joueurs comme Kean et Raspadori, déjà rompus aux grandes compétitions. Orsolini et Retegui apporteront leur percussion, tandis que les présences de Lucca et Maldini laissent entrevoir une volonté de miser sur des profils encore en pleine ascension. Une sélection tournée vers l’avenir, sans renier l’expérience.