Qualifs CdM : l’Angleterre arrache la victoire en Andorre

Troisième match pour Thomas Tuchel à la tête de l’Angleterre. Ce samedi, l’ancien coach du PSG retrouvait son équipe pour un déplacement en Andorre. Les Three Lions, en tête du groupe K, devait donc s’imposer face à la lanterne rouge pour réussir une entame de compétition parfaite. Pour l’occasion, l’Angleterre, largement favorite, se présentait en 4-2-3-1 avec Harry Kane à la pointe de l’attaque.

L’attaquant du Bayern Munich était épaulé par Cole Palmer, Madueke et Rogers. Jude Bellingham était évidemment titulaire pour ce match tout comme Jordan Henderson dans l’entrejeu. Et ce match était clairement à sens unique puisque l’Angleterre dominait très largement la partie avec plus de 83% de possession de balle. Mais Bellingham (1e, 34e, 45e), Madueke (5e), Kane (18e) tentait sans trouver la faille. À chaque fois, leurs tirs manquaient de précision.

Harry Kane encore buteur

À la pause, le score était donc de 0-0 avec une équipe d’Angleterre muette devant la cage. Il fallait donc proposer mieux pour la formation de Thomas Tuchel. Et l’ex coach du Bayern Munich s’est visiblement fait entendre puisque quelques minutes après le retour des vestiaires, Harry Kane ouvrait le score. Il profitait d’un bon travail et d’un bon centre de Madueke (50e, 1-0). Son troisième but dans ces qualifications (en 3 matches).

Un but qui venait récompenser l’Angleterre qui gagnait sans briller. Et finalement après une fin de rencontre toujours à sens unique, l’équipe anglaise ne parvenait pas à marquer un autre but. Le score ne bougera plus mais l’essentiel est fait pour l’Angleterre. Avec ce succès, l’équipe est bien en tête de son groupe et semble bien partie pour disputer la prochaine Coupe du monde l’été prochain.