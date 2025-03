Italie : Gianluigi Donnarumma devient la risée de toute l’Europe après un but gag

Gianluigi Donnarumma est capable du meilleur comme du pire. Le 11 mars dernier, le portier italien n’avait pas eu grand-chose à faire face à Liverpool en 1/8e de finale aller de la Ligue des champions. Mais contrairement à Alisson Becker, qui avait sorti le match de sa vie, Gigio n’était pas parvenu à être décisif sur la seule occasion vraiment dangereuse des Reds (défaite 1-0). Il avait été alors au centre des critiques puisque tous ses coéquipiers avaient été à la hauteur de l’évènement. Une semaine plus tard, lors du match retour, l’ancien portier de l’AC Milan a montré ce dont il était capable, puisqu’il a sorti une prestation XXL notamment lors de la séance de tirs au but (victoire 1-0, 1-1 aux scores cumulés, 4-1 aux t.a.b). Élu homme du match, l’international italien a mis les points sur les "i" de la meilleure des manières. Le sentiment du devoir accompli, il a rejoint la sélection italienne pour le rassemblement du mois de mars 2025.

La suite après cette publicité

Un but gag sur corner

Après une défaite 2 à 1 jeudi dernier face à l’Allemagne en 1/4 de finale aller de la Ligue des Nations, la Squadra Azzurra espérait l’emporter hier soir à Dortmund lors de la manche retour. Mais les deux équipes se sont neutralisées puisque le match s’est achevé sur le score de 3-3 (l’Allemagne l’emporte aux scores cumulés, ndlr). Mais plus que le résultat, ce qui fait parler ce lundi matin, c’est l’un des buts encaissés par Donnarumma. Nous sommes à la 36e minute de jeu. Le score est de 1 à 0 en faveur de la Nationalmannschaft, qui obtient un corner après une tête déviée par le joueur parisien. Alors que ce dernier était en train de discuter avec ses coéquipiers et n’était donc pas placé sur sa ligne, Joshua Kimmich en a profité pour jouer très vite le corner et trouver Jamal Musiala, qui a marqué dans les cages vides (2-0, 36e). Une faute d’inattention de la part du gardien de 26 ans et de ses coéquipiers qui a coûté un but. Malgré leurs plaintes, le but a bien été validé par l’arbitre de la rencontre.

La suite après cette publicité

Après avoir fait le tour des réseaux sociaux, où Gigio a pris cher, la presse a aussi évoqué cette action dingue. C’est le cas de la Gazzetta dello Sport qui a écrit : «Italie, que fais-tu ? Les joueurs se disputent, l’Allemagne marque dans un but vide. Embarras bleu (…) Scène surréaliste à Dortmund : le meneur de jeu du Bayern double l’avantage avec un but ouvert dans un moment de distraction flagrant. Une action similaire est particulièrement commémorée à Liverpool. En 2019, lors du retour des Reds contre Barcelone en Ligue des champions, Alexander Arnold profite d’un moment d’inattention de la défense blaugrana pour passer à Origi au centre de la surface. Cette fois, c’était au tour de l’Allemagne. Mais c’est l’Italie, notre équipe nationale, qui s’est ridiculisée (…) Donnarumma n’est pas revenu à son poste puisqu’il était en train de discuter avec ses coéquipiers. L’inattention du gardien du PSG - la sienne comme celle de toute l’équipe italienne - a permis à l’Allemagne de prendre l’avantage 2-0 (qui est devenu 3-0 quelques minutes plus tard). Une erreur de calcul au résultat comique.»

La presse italienne tacle Gigio

De son côté, La Repubblica, qui a titré « Bon sang, quelle erreur ! », a évoqué le «désastre de Donnarumma». Il Mattino est également sidéré après ce but gag. «Doublé tragi-comique de l’Allemagne ! Quelques instants après le superbe arrêt de Donnarumma, alors que toute notre équipe était distraite par la conversation avec l’arbitre, Kimmich prend rapidement le corner et trouve Musiala, qui marque facilement dans un but vide étant donné que Donnarumma lui-même lui tournait le dos. Un but inacceptable à encaisser.» La Rai a préféré faire dans l’humour. « Le magnifique sommeil de l’Italie donne l’avantage à l’Allemagne (2-0) », a lancé le média italien. En ce qui concerne les notes pour l’ensemble de son œuvre, Donnarumma, qui a alterné le bon et le moins bon, a reçu un 5,5 de la part du Corriere dello Sport, qui a écrit : «distraction impardonnable sur 2-0, la sienne et celle de toute l’Italie. Dommage, car il avait été bon face à Kleindienst et s’était répété face à Kimmich.» De son côté, la Gazzetta dello Sport lui a attribué un 4,5 en ajoutant qu’il a été «absent sur le 2-0» et qu’il a évité deux buts à son équipe.

La suite après cette publicité

Il n’y a pas qu’en Italie que le but encaissé par le Parisien fait parler. En Espagne, AS, qui a parlé d’une «grave erreur» du gardien, a commenté : «Mamma mia, Donnarumma ! Une grossière erreur du gardien a empêché les Italiens de réaliser un retour historique. L’Allemagne accède au Final Four avec un score cumulé de 5-4.» Mais c’est surtout en Allemagne que son cas fait jaser, d’autant qu’il y a quelques jours certaines rumeurs ont fait écho d’un intérêt du Bayern Munich pour lui. Kicker, qui lui a donné un 5 (1 est la meilleure note en Allemagne, ndlr), n’a pas été convaincu. «Le gardien italien, qui n’avait aucune chance de défendre lorsque Kimmich a marqué le 1-0 et lorsque Kleindienst a porté le score à 3-0, a encaissé l’un des buts les plus étranges jamais marqués sur corner dans un match international avec le but qui a porté le score à 2-0. Dans la scène, Donnarumma préfère apparemment se lamenter. De plus, il semblait peu sûr de contrôler la surface de réparation. Avant que le gardien ne reste largement au chômage technique après la pause, outre un arrêt sur un tir de Kimmich (82e), il a réalisé son arrêt le plus puissant sur une tête de Kleindienst (36e). Le corner suivant a conduit au 0-2 susmentionné après une interaction entre un ramasseur de balles de 15 ans, Kimmich et le buteur Musiala.»

L’Allemagne préfère en rire

Bild, qui lui a donné un 6, a écrit : «le but le plus fou de la DFB depuis des années n’était pas une coïncidence. 36e minute du match retour de la Ligue des Nations : le gardien italien Donnarumma dévie une tête de Kleindienst dans le but. Alors que Kimmich se précipite déjà vers le coin, les Italiens ne sont même pas encore alignés. Donnarumma continue même à discuter avec ceux qui sont devant lui. Le ramasseur de balles Joel (15 ans) lance rapidement le ballon au capitaine de la DFB Kimmich, qui prend le corner vers Musiala, complètement sans défense. Il lui suffit de pousser le ballon dans le but vide. Quel but fou pour porter le score à 2-0 – et ce n’était pas une coïncidence !» Après la rencontre, le ramasseur de balle, Joel (15 ans), a confié à Bild : «j’ai croisé le regard de Kimmich. Je lui ai immédiatement lancé le ballon. Il s’est ensuite allongé et a centré vers Musiala.»

La suite après cette publicité

Puis Kimmich a ajouté : « non, ce n’était pas une coïncidence, c’était une réaction rapide de Jamal et moi.» Puis, quand on lui a demandé s’il savait que Donnarumma pouvait se laisser distraire, il a précisé : «on se prépare un peu pour son adversaire.» Jamal Musiala, qui a été à la conclusion de cette action, a conclu : « j’ai vu que j’étais libre, j’ai établi un contact visuel avec Jo. Puis il m’a tiré dessus, et j’ai juste essayé de bien le toucher.» Ce qui a choqué Lothar Matthäus : « je suis ici depuis longtemps, mais je n’ai jamais rien vu de tel ! » On imagine que c’est aussi le cas du sélectionneur italien, Luciano Spalletti. Après la rencontre, l’ancien entraîneur de Naples, a évoqué le but encaissé par son portier. «On savait qu’ils pouvaient tirer les corners comme ça. Si on ne le comprend pas et qu’on n’est pas attentifs, autant encaisser, pour que les joueurs comprennent que ce ne sont pas que des mots, mais la réalité.» Une réalité amère pour Gianluigi Donnarumma, qui aura certainement retenu la leçon.