Nuri Şahin est le nouvel entraîneur du Borussia Dortmund

C’était pressenti, c’est désormais officiel. Après le départ d’Edin Terzic, le Borussia Dortmund a officialisé l’arrivée de Nuri Sahin en tant que nouvel entraîneur des Marsupiaux. L’ancien joueur de Liverpool et du Real Madrid est désormais lié à la formation allemande jusqu’en juin 2027. «C’est un grand honneur pour moi de pouvoir être l’entraîneur du Borussia Dortmund. Je tiens à remercier tous les responsables du club pour la confiance qu’ils m’ont accordée. Je me réjouis vraiment de mon travail au BVB. Dès le premier jour, nous ferons tout ce que nous pouvons avec beaucoup d’énergie et une grande passion pour avoir le maximum de succès possible», a d’ailleurs déclaré le principal intéressé au sein du communiqué publié par le BVB.

«Nous sommes très heureux de pouvoir confier la responsabilité d’entraîneur principal de Nuri Sahin à un représentant de la jeune génération. Il s’est engagé à se préparer à une carrière d’entraîneur ces dernières années, assumera sa nouvelle tâche avec beaucoup de dévouement et développera notre équipe. En tant qu’anciens coéquipiers, nous travaillerons ensemble de manière confiante et ambitieuse. Nuri connaît le club, son staff et l’ADN du BVB en tant que joueur et entraîneur adjoint. Nous sommes convaincus que Nuri est le bon entraîneur pour nous», a de son côté lancé Lars Ricken, directeur général du BVB. Pour rappel, Nuri Sahin - qui a disputé 274 matches pour le Borussia Dortmund au cours de sa carrière professionnelle - avait débuté sa carrière d’entraineur du côté d’Antalyaspor avant de revenir à Strobelallee en janvier 2024 pour occuper la fonction d’entraîneur adjoint. Place désormais au costume de numéro 1.