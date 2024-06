La belle affaire Mons Bassouamina est courtisée de toutes parts

En fin de contrat avec le Pau FC, Mons Bassouamina ne prolongera pas son contrat chez le dernier 10e de Ligue 2. Pour autant, l’attaquant de 26 ans devrait rapidement trouver un nouveau point de chute. En effet, selon nos dernières informations, de nombreux clubs sont aujourd’hui séduits par le profil du natif de Gonesse, auteur de 11 buts et 3 passes décisives en 35 matches toutes compétitions confondues la saison passée. En France, plusieurs formations (Metz, Lorient, Angers ou encore Rennes) se sont d’ores et déjà positionnées, mais attendent encore de savoir quel sera leur budget dans un contexte plus que jamais incertain, notamment au niveau des droits TV.

La suite après cette publicité

À l’étranger, les convoitises ne manquent pas non plus. Que ce soit en Allemagne avec Düsseldorf et Kaiserslautern ou en Suisse avec Zurich, pour ne citer qu’eux, le joueur formé à Nancy fait des émules. Toujours d’après nos indiscrétions, l’international congolais (4 sélections), capable d’évoluer dans différentes positions sur le front de l’attaque, donne aujourd’hui sa priorité à la France et à la Ligue 1. Reste désormais à savoir qui parviendra à trouver les mots justes pour réaliser cette belle affaire.