Caen : Michel Der Zakarian botte en touche pour son avenir

Depuis une semaine, le Stade Malherbe Caen est officiellement relégué en National pour la saison prochaine. Mais l’exercice actuel n’est pas encore terminé. La lanterne rouge doit se rendre à Lorient, le leader, ce samedi avec l’objectif de bien figurer malgré leur condamnation à l’étage inférieur. D’ailleurs, le staff technique a fait comme si de rien n’était. «On a maintenu le travail comme il faut, assure Michel Der Zakarian en conférence de presse de veille de match. Tout le monde a bossé comme il le fallait, mis à part ceux qui avaient des bobos. On n’est pas en vacances, on est payé pour travailler. On est à même de faire le boulot, il reste trois matches. On est des pros, il faut rester concentré et essayer de bien finir la saison. On a rendu une copie qui n’était pas conforme à ce qu’on attendait le week-end dernier.»

Le coach caennais en appelle aussi à la fierté de ses joueurs, lesquels peuvent tout de même finir sur une meilleure note après avoir vécu un exercice franchement compliqué. Il n’oublie pas non plus que cette relégation va provoquer des licenciements au sein du club. «Il faut avoir un peu d’orgueil et d’amour-propre pour les gens qui vont voir leur boulot disparaître.» Son discours sera-t-il entendu alors que lui-même ne sait pas s’il restera en National la saison prochaine. «Je ne sais pas si ces matches peuvent servir à quelque chose. Il y a un gros chantier, la direction est en train d’y réfléchir pour savoir comment elle va s’y prendre. Concernant mon cas, je ne les ai toujours pas vus donc je ne peux pas vous répondre sur mon avenir, il faut que je discute d’abord avec eux.» Der Zakarian est en fin de contrat en juin.