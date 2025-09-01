Le Paris FC insiste pour Patrick Zabi

Milieu de terrain ivoirien de 18 ans, arrivé dans l’équipe réserve de Reims en janvier 2025, Patrick Zabi plaît particulièrement au Paris FC, auteur de sa première victoire de la saison en Ligue 1.

La suite après cette publicité

Selon les dernières informations de L’Equipe, le club parisien a envoyé plusieurs offres au Stade de Reims pour Zabi, sous contrat jusqu’en 2030. La dernière serait supérieure à 20 M€ mais Reims a, pour l’instant, décidé de tout refuser. A suivre…