L2 : Dunkerque se manque, Laval et Guingamp reviennent, Clermont condamné

C’est la dernière ligne droite pour cette saison 2024-25 de Ligue 2. À l’occasion du multiplex de la 32e journée, Dunkerque avait notamment l’occasion d’assurer sa place dans les play-offs d’accès à la Ligue 1. Mais l’USL s’est clairement loupé à Troyes, 10e et qui n’avait plus rien à jouer, en concédant la défaite 1-0. Dunkerque reste 4e, mais sous la pression de Guingamp. Car l’En Avant a réalisé une belle opération en s’imposant contre Martigues 2-1 et revient à trois points des Nordistes. Rien n’est encore fait pour la montée, d’autant plus que Laval (6e) s’est imposé en fin de match contre Amiens 1-0 et se replace à deux unités de l’EAG.

Juste derrière, Annecy (7e) s’est également donné une chance de disputer les play-offs grâce à son succès 2-0 sur Ajaccio (13e) et revient ainsi à trois points de Guingamp. Dans le bas de tableau, rien n’a bougé avec la défaite de Martigues (16e), qui a encore une chance de sauver. Contrairement à Clermont (17e), qui a concédé le nul contre le Red Star 1-1 et ne pourra espérer qu’une place en barrages pour se sauver. De son côté, le club parisien est 15e et peut se satisfaire de ce résultat. Enfin, Grenoble (8e) s’est imposé sur le fil contre Bastia (9e), dans un match disputé (3-2) entre deux formations qui n’ont plus rien à jouer.