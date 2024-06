Italie - Albanie : Nicolò Barella est prêt à cracher du sang

Tenante du titre, l’Italie faisait son entrée en lice dans l’Euro 2024 contre l’Albanie, sur la pelouse du Signal Iduna Park de Dortmund. Menée rapidement, la Nazionale a renversé la vapeur pour s’imposer dans cette 1ère journée du groupe B (2-1). Auteur d’un formidable but sur une frappe à l’entrée de la surface, le milieu de l’Inter, Nicolo Barella, a rendu une copie parfaite avec plus de 100 ballons touchés et 100 passes délivrées. Il est revenu aux micros de la Rai sur la prestation de son équipe avec ce début de match particulier :

La suite après cette publicité

«J’étais un peu fatigué, les jours où je me suis arrêté ne m’ont pas aidé mais j’y tenais beaucoup parce que les gars m’ont fait me sentir important. Je vais cracher du sang pour ces gars, ce staff et ce maillot. Nous méritions de marquer plus de buts, mais le football est comme ça, puis quand vous quittez le terrain avec un but de retard, les autres équipes se lancent et tout peut arriver. L’Albanie a fait un grand match mais je pense que nous avons mérité la victoire. Nous en profitons, nous attendons maintenant les prochaines. Si je serai là contre l’Espagne ? C’est le coach qui décidera, mais je suis disponible», a conclu le joueur italien.