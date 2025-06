Le Real Madrid en passe de finaliser le transfert de Franco Mastantuono

Franco Mastantuono se rapproche inexorablement du Real Madrid. Alors que le Paris Saint-Germain pensait finaliser l’arrivée du jeune prodige argentin de River Plate, la Casa Blanca a su réagir. Les Merengues ont envoyé des dirigeants en Argentine et l’affaire semble désormais quasiment réglée.

La suite après cette publicité

Marca assure que l’accord est total entre le joueur de 17 ans et le Real Madrid (contrat jusqu’en 2031). Mastantuono jouera le Mondial des Clubs avec River Plate et filera ensuite en Espagne. Les dirigeants porteños doivent ensuite se rendre à Madrid pour finaliser l’opération. Concernant la clause libératoire de 40 M€, Marca indique qu’on parle d’un aliment en six fois.