Un coup à la Mbappé en passe de doucher le Bayern Munich sur le mercato !

Le Real Madrid n’en est pas à son coup d’essai… Après David Alaba en juillet 2021 et plus récemment Kylian Mbappé, arraché au Paris Saint-Germain au terme d’un très long feuilleton, l’écurie madrilène pourrait une nouvelle fois frapper un grand coup sur le marché des transferts en s’offrant une recrue clinquante à 0 euro. Son nom ? Alphonso Davies. Aujourd’hui sous les couleurs du Bayern Munich, le latéral gauche de 25 ans voit son contrat courir jusqu’en juin 2025 mais n’a toujours pas prolongé avec le Rekordmeister. Une situation angoissante pour le dernier troisième de Bundesliga, qui devrait encore profiter au récent vainqueur de la Ligue des Champions…

Ainsi, comme le rapporte Sky Sports, le club bavarois n’a toujours pas trouvé de terrain d’entente avec l’international canadien (45 sélections, 15 buts), à l’heure où nous écrivons ces lignes. En effet, de nouvelles discussions ont eu lieu ces derniers jours mais aucun accord n’a été trouvé. La donne est simple : pour prolonger son aventure outre-Rhin, le natif de Buduburam exige toujours 20 millions d’euros par an. Une somme que le Bayern Munich n’est cependant pas disposé à offrir après avoir proposé treize millions d’euros annuel. Dès lors, l’idée de voir Davies quitter la Bavière se renforce jour après jour et le média allemand précise, à ce titre, que les pensionnaires de l’Allianz Arena seraient désormais conscients que le scénario d’un départ libre est plus que jamais envisageable.

Une nouvelle opération à 0€…

En effet, les hautes sphères munichoises, faute d’offre acceptable formulée par le Real Madrid (le club le plus titré d’Allemagne demande 50 millions d’euros, le Real n’en propose que 30) et d’accord avec l’intéressé pour une prolongation, auraient accepté en interne d’entamer la dernière année de contrat avec celui qui a inscrit 3 buts et délivré 6 passes décisives en 42 matches toutes compétitions confondues. Après avoir fixé des limites claires et refusant de faire la moindre folie dans ce dossier, les patrons du Bayern devraient donc se résoudre à voir leur protégé quitter l’Allemagne dans le cadre d’un transfert gratuit à l’été 2025.

Candidat déclaré à sa venue depuis plusieurs mois, le Real Madrid peut donc se frotter les mains alors que le quotidien AS ajoute, de son côté, que les Merengues auraient proposé au Canadien de patienter un an avant de poser ses valises à Madrid l’été prochain. Sur le modèle du dossier Kylian Mbappé, les Merengues sont donc en passe de réaliser une nouvelle très belle affaire pour l’une des références à son poste. Une chose est sûre, pour les Bavarois, l’horloge tourne et le temps ne joue clairement pas en leur faveur…