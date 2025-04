Bayern : Jamal Musiala lâche une annonce sur son avenir

Touché à la cuisse lors de la victoire acquise sur la pelouse d’Augsbourg ce vendredi (1-3), Jamal Musiala va devoir suivre la fin de la saison du Bayern Munich depuis les tribunes. Absent plusieurs semaines, il ne pourra faire son retour que pour le Final 4 de Ligue des Nations et la Coupe du monde des Clubs, au mois de juin. De quoi attrister le joueur, mais qui n’est pas abattu pour autant.

La suite après cette publicité

«À partir de maintenant, il s’agit de revenir sur le terrain le plus vite possible. Nous avons encore de grands objectifs cette saison, et je ferai tout mon possible pour les atteindre avec nos supporters», a-t-il écrit sur ses réseaux sociaux ce samedi. Cette saison, le milieu international allemand a inscrit 18 buts et donné six passes décisives en 40 rencontres toutes compétitions confondues.