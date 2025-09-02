Le frère de Pascal Feindouno retrouvé mort avec son corps en état de décomposition

Le Luçon Football Club a annoncé ce dimanche le décès de Benjamin Feindouno, frère cadet de l’ancien international guinéen et ex-joueur de Ligue 1, Pascal Feindouno. Âgé de 42 ans, il a été retrouvé mort à son domicile de La Roche-sur-Yon le 26 août dernier, dans un état de décomposition avancée, selon des informations d’Ouest-France. Une autopsie a été ordonnée et une enquête est en cours, bien que la piste d’une mort naturelle soit privilégiée à ce stade.

Ancien joueur de plusieurs clubs vendéens, Benjamin Feindouno avait notamment évolué à Luçon en CFA (aujourd’hui N2) lors de la saison 2008-2009, mais aussi au Poiré-sur-Vie et à la Roche Vendée. La formation luçonnaise lui a rendu hommage, ainsi qu’à Josué Boukoko, autre ancien joueur disparu récemment. « Ils auront marqué le club par leur gentillesse et leur simplicité », a commenté le club amateur sur Facebook.