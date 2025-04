Ligue 1 : Montpellier coule face au Havre, Strasbourg triomphe à Reims, Rennes chute à Auxerre

Un duel important dans la course au maintien. Montpellier retrouvait, ce dimanche, Le Havre avec l’objectif de mettre fin à une inquiétante série de huit défaites consécutives en championnat. En grande difficulté depuis plusieurs semaines, les Héraultais n’avaient plus goûté à la victoire depuis le 26 janvier à Toulouse (2-1) et jouaient gros devant leur public. Pour espérer l’emporter, Montpellier devait également retrouver le chemin des filets, après être resté muet cinq matches malgré les arrivées de Delort et Pays. En face, les Havrais, boostés par leur succès contre Nantes (3-2), présentaient un onze remanié avec Gorgelin, Joujou et Ahmed Hassan.

Sans réelle surprise, Le Havre a ouvert le score dès sa première occasion. Après une parade de Gorgelin face à Delort, les Normands se sont lancés en contre. Joujou a débordé sur le côté droit et, une fois aux abords de la surface, a tenté une frappe à ras de terre, repoussée par Lecomte. Kechta, présent au bon endroit, a conclu du gauche à bout portant (3e, 0-1). Le MHSC a tenté de réagir rapidement. Après une belle montée, Pays a feinté Sangante et Lloris avant de frapper du gauche. Son tir enroulé a frôlé la lucarne opposée, soulageant les Havrais (12e). Les Normands ont ensuite alourdi le score. Après une relance interceptée par Nego, Abdoulaye Touré a récupéré le ballon et frappé du droit sans contrôle, trouvant le fond des filets (34e, 0-2). C’était son huitième but en 22 matches de Ligue 1 cette saison. Malgré quelques occasions en seconde période, le score est resté inchangé jusqu’à la fin du match. À l’issue de la rencontre, Montpellier demeure lanterne rouge avec 15 points, tandis que Le Havre respire enfin et grimpe à la 15e place avec 27 points.

Strasbourg se rapproche du podium, Rennes s’écroule à Auxerre

Autre rencontre, autres enjeux. Strasbourg, fort de quatre victoires consécutives en Championnat, se rapprochait des places européennes, n’étant plus qu’à quatre points de Monaco, deuxième. De son côté, Reims, quinzième, n’avait que deux points d’avance sur Le Havre, barragiste, et Saint-Étienne, premier relégable. La victoire contre l’OM (3-1) la semaine précédente avait mis fin à une série de 15 matches sans victoire en Ligue 1. Et le match s’est emballé côté strasbourgeois. Doukouré a rapidement ouvert le score pour les visiteurs. Sur le premier corner de la rencontre, Nanasi a adressé un centre enroulé précis depuis la gauche, qui a atterri dans les six mètres. Doukouré, laissé seul, a conclu tranquillement du pied droit (4e, 0-1). À la 20e, Ito a cru ouvrir le score après un tir à bout portant, mais son but a été annulé pour une main, sans préciser si celle de Sarr ou d’Ito. Une minute plus tard, l’arbitrage vidéo a confirmé la main de Sarr, avant celle d’Ito, mais Clément Turpin a repris le jeu sans penalty, laissant une certaine confusion à Delaune. Au retour des vestiaires, Strasbourg est redevenu dangereux. À la 59e, Emegha a frappé le poteau après un centre de Bakwa. Puis, à la 78e, Emegha est tombé dans la surface après un contact avec Gbane, mais l’arbitre, après révision vidéo, n’a pas accordé de penalty. Strasbourg, 4e devant Lyon après le match, se rapproche du podium, tandis que Reims occupe la 16e place.

Enfin, Rennes s’est écroulé contre Auxerre (0-1). Le club breton, après sa victoire convaincante contre Angers (3-0), visait à sécuriser sa place en Ligue 1 en battant un adversaire de mi-tableau. Auxerre, de son côté, invaincu depuis le 2 mars, espérait poursuivre sa dynamique pour conserver sa 10e place en s’imposant face aux Rennais. Rennes a entamé la rencontre sur un fort tempo, imposant rapidement son jeu, mais a peu à peu perdu en intensité, laissant Auxerre prendre le contrôle du milieu de terrain. De leur côté, les Icaunais, après un début de match plus timide, ont su se ressaisir, monter en puissance et résister aux nombreuses tentatives des Bretons. Le match a basculé en fin de partie. Auxerre a ainsi remporté la victoire dans les dernières minutes grâce à Jubal, qui a débloqué le score (89e, 0-1). Sur un corner de Perrin, Jubal a échappé à Nagida et a inscrit une tête qui a filé dans les filets, donnant ainsi l’avantage à Auxerre.