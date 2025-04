C’est la panique au Bayern Munich !

Et si ce succès contre Augsbourg ressemblait à une victoire à la Pyrrhus pour le Bayern Munich? Le leader de Bundesliga l’a certes emporté 3-1 hier et effectue un nouveau pas vers le titre de champion d’Allemagne qui lui a échappé l’an passé mais il a aussi perdu Jamal Musiala sur blessure. Buteur en première mi-temps mais sorti à la 54e minute de jeu, remplacé par Thomas Müller, lequel vient d’annoncer son départ du club en fin de saison, le milieu offensif est touché aux ischio-jambiers. C’est une évidemment une très mauvaise nouvelle à quatre jours du quart de finale aller de Ligue des Champions.

D’autant que les premières constatations ne sont pas bonnes. «La blessure de Jamal Musiala n’est malheureusement pas de bon augure» lâchait sans détours Max Eberl, qui ne laissait aucun doute à sa future absence contre les Nerazzurri mardi soir. «Il a senti quelque chose à l’arrière de la jambe. On ne sait pas encore quelle est l’étendue de la blessure ni ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Il faudra attendre un peu» envoyait pour sa part Vincent Kompany en conférence de presse. Le Belge peut commencer à s’inquiéter car Musiala s’ajoute à une longue liste.

Le Bayern peste contre cette hécatombe

Avant lui, Manuel Neuer, Dayot Upamecano, Alphonso Davies, Hiroki Ito, Kingsley Coman et Aleksandar Pavlovic ont tous rejoint l’infirmerie dans des états plus ou moins graves. Au rayon des bonnes nouvelles le dernier cité est sur le retour après avoir été infecté par une mononucléose. «C’est fou le nombre de blessés que nous avons en ce moment», constatait, amer, Max Eberl, qui n’en fait pas non plus une excuse pour la fin de saison en cas d’échec. «C’est aux autres de se montrer. On ne peut pas être grincheux. On sait qu’on peut gagner sans Jamal.»

Ensuite, il sera temps d’examiner les raisons à cette hécatombe. «Nous allons regarder ça pour la suite. Mais ce n’est pas très brillant pour l’instant.» Cette cascade de blessés intervient au pire des moments pour le Bayern Munich, qui n’est sans doute pas seul responsable. On pense bien sûr à la lourde blessure d’Alphonso Davies avec le Canada et avec qui le club allemand est désormais en conflit. «On ne peut pas tout mélanger. On a perdu des joueurs en équipe nationale. Ce n’était pas de notre faute. Il faut maintenant juste régler la blessure de Jamal, avec l’équipe. Je ne veux pas qu’on se plaigne non plus.»