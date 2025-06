Euro 2025 (F) : la liste des 23 Françaises sans Wendie Renard et Eugénie Le Sommer

L’Euro 2025 se précise pour l’équipe de France. La sélection dirigée par Laurent Bonadei défiera le 20 juin la Belgique et le 27 juin le Brésil lors de deux amicaux avant de lancer son tournoi le 5 juillet prochain contre l’Angleterre.

Une sélection marquée par les absences de Wendie Renard (34 ans), Eugénie Le Sommer (36 ans) et Kenza Dali (33 ans), trois cadres historiques des Bleues. «Ce sont des choix pas facile. On dit que choisir c’est renoncer. Elles sont de grandes joueuses et ça a été compliqué pour moi», a ainsi justifié le sélectionneur.

La liste des 23 de l’équipe de France

Gardiennes : Justine Lerond (Montpellier), Constance Picaud (Fleury 91) et Pauline Peyraud-Magnin (Juventus)

Défenseures : Selma Bacha (OL Lyonnes), Lou Bogaert (Paris FC), Elise De Almeida (Paris Saint-Germain), Maëlle Lakrar (Real Madrid), Griedge Mbock (Paris Saint-Germain), Melween N’Dongala (Paris FC), Thiniba Samoura (Paris Saint-Germain) et Alice Sombath (OL Lyonnes)

Milieux : Sandy Baltimore (Chelsea), Grace Geyoro (Paris Saint-Germain), Oriane Jean-François (Chelsea), Sakina Karchaoui (Paris Saint-Germain), Amel Majri (OL Lyonnes) et Sandie Toletti (Real Madrid)

Attaquantes : Delphine Cascarino (Wave San Diego), Kadidiatou Diani (OL Lyonnes), Kelly Gago (Everton), Marie-Antoinette Katoto (Paris Saint-Germain), Melvine Malard (Manchester United) et Clara Mateo (Paris FC)