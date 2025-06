EdF : Deschamps en rajoute une couche sur Cherki

Son entrée a fait beaucoup parler. Et pour cause. Rayan Cherki a métamorphosé l’équipe de France face à l’Espagne. Le Lyonnais a réalisé une prestation XXL inscrivant un sublime but, délivrant une passe décisive et en étant surtout dans tous les bons coups de son équipe. Une première plus que réussie pour lui et qui devrait pousser Didier Deschamps à l’intégrer très rapidement.

La suite après cette publicité

Présent sur Téléfoot, le sélectionneur des Bleus s’est confié, une nouvelle fois puisqu’il l’avait fait en conférence de presse, sur la première de Rayan Cherki. «Les qualités techniques, il les a, sa capacité de passe et de finition aussi. Tant mieux pour lui. Tous les joueurs offensifs qui connaissent leur première sélection rêveraient d’avoir le même résultat que lui. Il découvre avec nous, mais c’est évidemment un élément qui a déjà beaucoup de potentiel.»